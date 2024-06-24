Сейчас на местах происшествия работают все необходимые экстренные службы. Они помогают пострадавшим и проводят поисково-спасательные операции.

К теме Предположительно, россияне имеют целью захватить Покровск, чтобы расширить наступление, – ОСГВ "Хортица"

Россияне обстреляли Покровск ракетами

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что в результате российского удара по Покровску, по состоянию на 14:15, по меньшей мере 4 человека погибли, а 34 – ранены.

Среди раненых – двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии,

– сказал Филашкин.

Глава Донецкой области также отметил, что россияне выпустили по городу две ракеты Искандер-М. В результате этого разрушен 1 частный дом и повреждены 16.

Последствия вражеского удара по Покровску / Фото с телеграм-каналов Вадима Филашкина и Офиса генпрокурора

"Это – один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", – отметил глава ОВА.

Филашкин также отметил, что на месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местной власти. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

Что добавили о вражеской атаке в Офисе генпрокурора

В Офисе генпрокурора отметили, что, по данным следствия, 24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора осуществила ракетный обстрел города Покровска. Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар.

Ракеты попали по частному сектору и объектам гражданской инфраструктуры. Окончательное количество пострадавших устанавливается,

– отметили прокуроры.

Они также отметили, что в результате обстрела населенного пункта повреждены жилые дома, автомобили и газопровод.

Донецкая областная прокуратура также уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.