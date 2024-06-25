Отмечается, что российские захватчики нанесли удар по городу примерно в 09:30. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавший.

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В Торецке волонтеры попали под обстрел

25 июня 2024 года экипаж Благотворительного фонда "Восток SOS" попал под обстрел оккупантов во время эвакуации жителей Торецка. Армия России нанесла удар по городу примерно в 09:30,

– говорится в сообщении волонтеров.

По их словам, под обстрел попала эвакуационная машина фонда, экипаж которой на тот момент успел забрать двух человек и направлялся к еще четырем жителям города.

Однако ударная волна выбила стекло машины, осколочные ранения получил водитель Владислав Арсений. Второй член экипажа, Александр Стасенко, не пострадал.

В фонде также сообщили, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Торецке сейчас "Восток SOS" получает много заявок на эвакуацию.

"Сегодня там работали три экипажа, планировалось оказать помощь по 12 заявкам и эвакуировать 17 человек, двое из них – представители маломобильных групп", – говорят волонтеры.

В организации также отметили, что обстрел миссии со стороны врага является очередным военным преступлением, совершенным оккупационной армией страны-агрессора.

Заметим, последнее время российские военные усилили атаки на направлении Торецк – Горловка. Высокую активность боевых действий оккупанты поддерживали на этом участке фронта до 22 июня включительно. Очевидно оккупанты пытаются продвинуться к этому городу, чтобы завоевать военное преимущество.