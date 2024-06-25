Зазначається, що російські загарбники завдали удару по місту приблизно о 09:30. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалий.

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У Торецьку волонтери потрапили під обстріл

25 червня 2024 року екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл окупантів під час евакуації жителів Торецька. Армія Росії завдала удару по місту приблизно о 09:30,

– йдеться у повідомленні волонтерів.

За їхніми словами, під обстріл потрапила евакуаційна автівка фонду, екіпаж якої на той момент встиг забрати двох людей і прямував до ще чотирьох жителів міста.

Однак ударна хвиля вибила скло машини, уламкові поранення отримав водій Владислав Арсеній. Другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав.

У фонді також повідомили, що через погіршення безпекової ситуації у Торецьку зараз "Схід SOS" отримує багато заявок на евакуацію.

"Сьогодні там працювали три екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, двоє з них – представники маломобільних груп", – кажуть волонтери.

В організації також наголосили, що обстріл місії з боку ворога є черговим воєнним злочином, здійснений окупаційною армією країни-агресорки.

Зауважимо, останнім часом російські військові посилили атаки на напрямку Торецьк – Горлівка. Високу активність бойових дій окупанти підтримували на цій ділянці фронту до 22 червня включно. Вочевидь окупанти намагаються просунутись до цього міста, щоб вибороти військову перевагу.