Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Россия убила семью Маленко

Российский дрон в Запорожье убил семью Маленко: 38-летнюю мать Ольгу, 41-летнего отца Романа и их 17-летнюю младшую дочь Ульяну-Кристину.

Дом, где жила семья, был полностью разрушен в результате удара.

В тот день старшая дочь Виктория собиралась приехать к родителям: они вместе планировали что-то приготовить. Однако, как рассказала девушка, тогда она очень устала и решила остаться дома.

Я не знаю, чувствовала ли... Вроде и хотела поехать, а потом думаю: в субботу же могу приехать. Оно меня что-то отталкивало постоянно. Как-то тяжело было,

– рассказала она.

По словам Виктории, все мечты в один миг разрушил российский дрон. О родном доме ей теперь напоминают фотографии, некоторые вещи и кошка Машка, которую нашли через пять дней после трагедии. Также, чтобы утолить душевную боль, девушка каждое утро пишет родным сообщения.

Я им пишу и пишу, всегда надеюсь на ответ, но понимаю, что этого не будет..

– поделилась Виктория.

Похоронили погибших мать Ольгу, отца Романа и младшую дочь Ульяну-Кристину в одной могиле.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким семьи Маленко. Светлая память!