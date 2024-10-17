Об этом сообщил в фейсбуке сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

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УДАР будет инициировать проект закона о переименовании улиц временно оккупированных городов в честь защитников Украины. Потому что политика мешает власти это сделать. На сегодня по меньшей мере 20 погибших героев Украины, которые происходят из временно оккупированных территорий. АР Крым и Севастополь, Донецкая, Луганская и Херсонская области,

– написал Дмитрий Белоцерковец.

Он добавил, что все они заслуживают, чтобы их имена навечно были запечатлены в памяти украинцев.

"В частности, в названиях улиц населенных пунктов, откуда наши герои родом. Кроме этого, таким образом мы дадим сигнал для тех, кто там остался: "Украина вас не забыла", – отметил Дмитрий Белоцерковец.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает называть улицы во временно оккупированных городах в честь героев-защитников Украины / Фото фейсбук Дмитрия Белоцерковца

Он отметил, что из-за отсутствия местных органов власти в Крыму и Севастополе вообще отсутствует механизм переименования улиц. А на других территориях областные военные администрации могут переименовать улицы исключительно в рамках закона о деколонизации. Это ограничивает их право называть улицы в честь погибших защитников.

Дмитрий Белоцерковец сообщил, что подавал петицию с соответствующим предложением на сайте президента, однако получил отказ.

"Для исправления этой вопиющей ситуации я инициировал предложение, в которой предложил президенту внести в Верховную Раду Украины соответствующий законопроект. Инициативу подал через инструмент петиций на сайте Президента. Как результат, получил немотивированный отказ: "Сообщаем, что инициированная Вами электронная петиция Президенту Украины не соответствует установленным требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется". Каким именно требованиям? Ни одного слова. Не вижу никаких других мотивов, кроме политических, для отказа", – отметил сопредседатель фракции УДАРа.

Он предлагает выступить субъектами законодательной инициативы народным депутатам. Например, членам профильного Комитета ВР по вопросам местного самоуправления.

"Президент, к счастью, не единственный субъект законодательной инициативы. Думаю, народные депутаты, в частности из Комитета местного самоуправления, могли бы взять на себя реализацию этой инициативы. Виталий Безгин, что скажете? Возьмете на себя регистрацию и продвижение этого законопроекта? Это ради земляков-героев из Крыма?" – подчеркнул Белоцерковец.