Про це повідомив у фейсбуці співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець.

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УДАР ініціюватиме проєкт закону про перейменування вулиць тимчасово окупованих міст на честь захисників України. Бо політика заважає владі це зробити. На сьогодні щонайменше 20 загиблих героїв України, які походять з тимчасово окупованих територій. АР Крим та Севастополь, Донецька, Луганська та Херсонська області,

– написав Дмитро Білоцерковець.

Він додав, що всі вони заслуговують, щоб їхні імена навічно були закарбовані у пам'яті українців.

"Зокрема, у назвах вулиць населених пунктів, звідки наші герої родом. Окрім цього, у такий спосіб ми дамо сигнал для тих, хто там залишився: "Україна вас не забула", – зазначив Дмитро Білоцерковець.

"УДАР Віталія Кличка" пропонує називати вулиці у тимчасово окупованих містах на честь героїв-захисників України / Фото фейсбук Дмитра Білоцерківця

Він зауважив, що через відсутність місцевих органів влади у Криму та Севастополі взагалі відсутній механізм перейменування вулиць. А на інших територіях обласні військові адміністрації можуть перейменувати вулиці виключно в межах закону про деколонізацію. Це обмежує їхнє право називати вулиці на честь загиблих захисників.

Дмитро Білоцерковець повідомив, що подавав петицію з відповідною пропозицією на сайті президента, проте отримав відмову.

"Для виправлення цієї кричущої ситуації я ініціював пропозицію, в якій запропонував президенту внести до Верховної Ради України відповідний законопроєкт. Ініціативу подав через інструмент петицій на сайті Президента. Як результат, отримав невмотивовану відмову: "Повідомляємо, що ініційована Вами електронна петиція Президентові України не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється". Яким саме вимогам? Жодного слова. Не бачу жодних інших мотивів, окрім політичних, для відмови", – зауважив співголова фракції УДАРу.

Він пропонує виступити суб'єктами законодавчої ініціативи народним депутатам. Наприклад, членам профільного Комітету ВР з питань місцевого самоврядування.

"Президент, на щастя, не єдиний суб'єкт законодавчої ініціативи. Гадаю, народні депутати, зокрема з Комітету місцевого самоврядування, могли б взяти на себе реалізацію цієї ініціативи. Віталій Безгін, що скажете? Візьмете на себе реєстрацію та просування цього законопроєкту? Це заради земляків-героїв з Криму?" – наголосив Білоцерковець.