Соответствующее обращение опубликовал в фейсбуке первый заместитель главы "УДАРа Виталия Кличко", руководитель Центрального исполкома партии Артур Палатный.
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Присоединился к патриотическому флешмобу от партии "УДАР Виталия Кличко" – "Цвета Свободы". И вас призываю! В День Государственного флага и накануне Дня Независимости Украины давайте украсим все вокруг сине-желтыми цветами свободы,
– призвал Артур Палатный.
Он отметил, что благодаря украинским защитникам цвета украинского флага уже развеваются на Курщине.
Артур Палатный призвал украинцев присоединиться к флешмобу "Цвета Свободы": смотрите видео
"Уверен, что скоро сине-желтые цвета вернутся в Донецк, Луганск, Севастополь, Симферополь. Слава Украине!" – подчеркнул Палатный.
Ранее сообщалось, что партия "УДАР Виталия Кличко" инициировала патриотический флешмоб "Цвета Свободы". В УДАРе предложили в День Государственного флага и День Независимости разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду – на окнах и балконах домов, на автомобилях, на рюкзаках, сумках, на одежде и так далее.