Відповідне звернення опублікував у фейсбуці перший заступник голови "УДАРу Віталія Кличка", керівник Центрального виконкому партії Артур Палатний.

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Долучився до патріотичного флешмобу від партії "УДАР Віталія Кличка" – "Кольори Свободи". І вас закликаю! У День Державного прапора та напередодні Дня Незалежності України давайте прикрасимо все навкруги синьо-жовтими кольорами свободи,

– закликав Артур Палатний.

Він зазначив, що завдяки українським захисникам кольори українського прапора вже майорять на Курщині.

Артур Палатний закликав українців долучитися до флешмобу "Кольори Свободи": дивіться відео

"Переконаний, що невдовзі синьо-жовті кольори замайорять у Донецьку, Луганську, Севастополі, Симферополі. Слава Україні!" – наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що партія "УДАР Віталія Кличка" ініціювала патріотичний флешмоб "Кольори Свободи". В УДАРі запропонували у День Державного прапора та День Незалежності розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди – на вікнах та балконах будинків, на автівках, на наплічниках, сумках, на одязі тощо.