Патріотичний флешмоб запустив "УДАР Віталія Кличка". Про це повідомили на фейсбук-сторінці партії.
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"Кольори Свободи": що відомо про флешмоб
"Друзі, долучайтесь до патріотичного флешмобу "Кольори Свободи"! Відзначимо День Державного прапора та День Незалежності України яскраво. Нехай домівки та вулиці нашої вільної країни засяють синьо-жовтими кольорами свободи", – закликає "УДАР Віталія Кличка".
Ініціатори флешмобу пропонують розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди: на вікнах, балконах, будинках, автівках, на наплічниках, сумках та одязі тощо.
Там, де Український прапор – там вільна Україна! Разом ми – сила!,
– наголошують в "УДАРі Віталія Кличка".
Як взяти участь:
- розмістити синьо-жовті прапори та стрічки;
- зробити та опублікувати фото у своїх соцмережах та під цим постом з хештегом #КольориСвободи;
- поширити цей допис, щоб більше українців в Україні та всьому світі змогли долучитися до флешмобу.