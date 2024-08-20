Патріотичний флешмоб запустив "УДАР Віталія Кличка". Про це повідомили на фейсбук-сторінці партії.

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"Кольори Свободи": що відомо про флешмоб

"Друзі, долучайтесь до патріотичного флешмобу "Кольори Свободи"! Відзначимо День Державного прапора та День Незалежності України яскраво. Нехай домівки та вулиці нашої вільної країни засяють синьо-жовтими кольорами свободи", – закликає "УДАР Віталія Кличка".

Ініціатори флешмобу пропонують розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди: на вікнах, балконах, будинках, автівках, на наплічниках, сумках та одязі тощо.

Там, де Український прапор – там вільна Україна! Разом ми – сила!,

– наголошують в "УДАРі Віталія Кличка".

Як взяти участь: