Свои мысли относительно планов России Дмитрий Плетенчук высказал в эфире День.LIVE, сообщает 24 Канал.
Смотрите также В одно место – по несколько беспилотников: как Харьков пережил массированную атаку России
Что в ВМС говорят о вероятном ударе России
По словам представителя Военно-морских сил, там не исключают, что Кремль решит осуществить обстрел 9 мая, потому что Путин считает этот день символической датой.
Мы каждый день ожидаем от России все, на что она способна, чтобы не получить "сюрприз". Несем службу в штатном режиме,
– заявил Плетенчук.
Он добавил, что привлечены все средства воздушной, подводной и надводной разведки. Вся информация получается вовремя.
Спикер ВМС заметил, что "единственное, что может теоретически, очень теоретически измениться, чего мы давно не видели в Азово-Черноморском регионе – это стратегическая авиация. Но пока никаких поводов об этом думать нет".
Он отметил, что в воздушном пространстве представлены "все машины, которые вообще существуют в России". В частности, в этот список входят разведывательные дроны всех моделей и поколений и Су-57.
Удары России по Украине 22 апреля
Утром Кремль атаковал Запорожье. Известно о 26 раненых, среди которых 4 детей. Погибла женщина. На город летели вражеские дроны и КАБы. Один удар пришелся по инфраструктурному объекту, а второй – по густонаселенному району.
После этого Россия осуществила атаку на Харьков, которая длилась почти час. Оккупанты выпустили 12 дронов по городу и его окрестностям. Известно о 10 раненых.