Свої думки щодо планів Росії Дмитро Плетенчук висловив у етері День.LIVE, повідомляє 24 Канал.

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Що у ВМС кажуть про ймовірний удар Росії

За словами речника Військово-морських сил, там не виключають, що Кремль вирішить здійснити обстріл 9 травня, бо Путін вважає цей день символічною датою.

Ми кожен день очікуємо від Росії все, на що вона здатна, щоб не отримати "сюрприз". Несемо службу в штатному режимі,

– заявив Плетенчук.

Він додав, що залучені всі засоби повітряної, підводної та надводної розвідки. Вся інформація отримується вчасно.

Речник ВМС зауважив, що "єдине, що може теоретично, дуже теоретично змінитися, чого ми давно не бачили в Азово-Чорноморському регіоні – це стратегічна авіація. Але поки ніяких приводів про це думати нема".

Він наголосив, що у повітряному просторі представлені "усі машини, які взагалі існують у Росії". Зокрема у цей список входять розвідувальні дрони всіх моделей і поколінь та Су-57.

Удари Росії по Україні 22 квітня

Вранці Кремль атакував Запоріжжя. Відомо про 26 поранених, серед яких 4 дітей. Загинула жінка. На місто летіли ворожі дрони та КАБи. Один удар припав по інфраструктурному об'єкту, а другий – по густонаселеному району.

Після цього Росія здійснила атаку на Харків, яка тривала майже годину. Окупанти випустили 12 дронів по місту та його околицях. Відомо про 10 поранених.