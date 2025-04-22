У місті є руйнування цивільної інфраструктури та пожежі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Іван Федоров.

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У Запоріжжі після атаки є жертва та поранені

Запорізька область вранці 22 квітня перебувала під російською атакою.

Жертвою російського удару стала жінка.

69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли,

– повідомив Іван Федоров.

Станом на 12:56 відомо про 13 поранених.

Серед них є діти – хлопчики 14 та 4 років. Старший перебуває у лікарні у тяжкому стані, а молодший отримав травми середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. На місто летіли ворожі дрони та КАБи. Один удар припав по інфраструктурному об'єкту, а другий – по густонаселеному районі.