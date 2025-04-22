Після 11:26 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа, передає 24 Канал.

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Росія поцілила по житловому кварталу

Пізніше глава ОВА Іван Федоров уточнив наслідки атаки росіян. Він розповів, що, попередньо, поранення дістали дві людини. Їх доправляють до лікарні.

Крім того, приліт КАБа спричинив значні руйнування. На відео, яким поділився посадовець, видно палаючу автівку і зруйновані перші поверхи багатоповерхівки.

Наслідки атаки на Запоріжжі: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі окупанти завдали дронового удару по Україні. Ворог випустив по 50 безпілотників. Ворожі БпЛА масовано атакували житловий район Одеси. Там понівечені житлові будинки, та постраждали люди.