Уночі 22 квітня окупанти атакували Україну десятками дронів. З 08:00 ранку ворог розпочав нові запуски безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи на Запоріжжі

О 10:45 загрозу застосування ворожих ударних безпілотників оголосили у Запорізькій області.

Об 11:26 очільник ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО по російських БпЛА.

Об 11:29 до дронів додалася загроза КАБів.

Об 11:31 на Запоріжжі було чути звуки вибухів.

Об 11:41 Федоров розповів, що внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа. Пізніше він додав, що бригади медиків прямують на місце події. Попередньо, є потерпілі.

До слова, увечері 21 квітня Одеса опинилася під масованою атакою. Ворог вдарив дронами по цивільній інфраструктурі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та школи. Постраждали три людини.