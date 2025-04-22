Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 місцевих жителів, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Масований удар по Одесі

Пошкоджень і руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі містян.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

Наслідки удару по Одесі / Фото прокуратура

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, внаслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом більше ніж 90 вікон. Дві з них сьогодні працюють в дистанційному режимі.

Всередині понівеченої школи / Фото соцмережі

До слова, на Київщині уночі теж було гучно. Там ППО працювала по ворожих безпілотниках.

У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

Також сталося загоряння на будівельному майданчику.