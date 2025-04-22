Уночі 22 квітня окупанти завдали авіаційний удар по Білопіллю, що на Сумщині, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Які наслідки атаки на Білопілля

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

️Унаслідок влучання пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки. На місці працюють поліцейські: документують наслідки удару, фіксують пошкодження та збирають докази.

Удар по Білопіллю на Сумщині / Фото поліція



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Нагадаємо, що уночі росіяни поцілили "Шахедами" по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. Багато квартир пошкоджено, відомо про кількох постраждалих.