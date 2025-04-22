Уночі 22 квітня окупанти завдали авіаційний удар по Білопіллю, що на Сумщині, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
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Які наслідки атаки на Білопілля
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
️Унаслідок влучання пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки. На місці працюють поліцейські: документують наслідки удару, фіксують пошкодження та збирають докази.
Удар по Білопіллю на Сумщині / Фото поліція
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.
Нагадаємо, що уночі росіяни поцілили "Шахедами" по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. Багато квартир пошкоджено, відомо про кількох постраждалих.