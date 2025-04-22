Ночью 22 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Белополью, что на Сумщине, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Какие последствия атаки на Белополье

По предварительной информации, пострадал один человек.

в результате попадания повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома. На месте работают полицейские: документируют последствия удара, фиксируют повреждения и собирают доказательства.

Удар по Белополью на Сумщине / Фото полиция



По данному факту начато уголовное производство по статье о военных преступлениях. По данному факту начато уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Напомним, что ночью россияне попали "Шахедами" по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары. Многие квартиры повреждены, известно о нескольких пострадавших.