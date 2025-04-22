Ночью 22 апреля оккупанты атаковали Украину десятками дронов. С 08:00 утра враг приступил к новым запускам беспилотников, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

В 10:45 угрозу применения вражеских ударных беспилотников объявили в Запорожской области.

В 11:26 глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО по российским БПЛА.

В 11:29 к дронам добавилась угроза КАБов.

В 11:31 в Запорожье были слышны звуки взрывов.

В 11:41 Федоров рассказал, что в результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар. Позже он добавил, что бригады медиков направляются на место происшествия. Предварительно есть пострадавшие.

К слову, вечером 21 апреля Одесса оказалась под массированной атакой. Враг ударил дронами по гражданской инфраструктуре. Повреждения получили жилые дома и школы. Пострадали три человека.