24 Канал збирає деталі про удар по Харкову 22 квітня. Приблизно в цей же час Росія атакувала Запоріжжя, там уже є загибла та поранені.

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Що відомо про атаку на Харків 22 квітня

Загалом у місті пролунало близько 12 вибухів. Відомо про трьох постраждалих.

У Повітряних силах о 12:43 повідомили, що більшість ударних БпЛА продовжують рух у напрямку Харкова.

У Харкові зафіксовано приліт ворожого "Шахеда". Ще група БпЛА йде на місто – будьте обережні!

– написав Ігор Терехов о 12:57.

На жаль, дуже швидко стало відомо про ще один удар по місту. Попередньо, прилетіло у Шевченківському районі Харкова.

О 13:07 кореспонденти Суспільного написали про третій вибух у Харкові. Удари підтвердив глава ОВА Олег Синєгубов.

О 13:10 Терехов поінформував про ще один приліт у Шевченківському районі.

О 13:12 пролунав новий вибух. Синєгубов написав, що служби прямують на місце влучання.

"Ще один приліт по Харкову. Масована атака ворожих безпілотників триває. Будьте обережні", – виклав допис Ігор Терехов о 13:16.

Як розповіли в Повітряних силах, бойова робота триває. Монітори ж навели дані, що на Харків і передмістя летять близько 12 дронів.

О 13:24 і 13:29 пролунали три вибухи в Харкові. Імовірно, під атаку потрапив Салтівський район.

О 13:33 стався ще один приліт "Шахеда". Згодом було гучно ще двічі. Удар припав по Новобаварському району.