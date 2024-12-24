Соловьев сравнил Владимира Зеленского с террористом, вспомнив теракт 2001 года в США. Более того, он "объяснил", что теперь весь мир должен объединиться против "украинского режима", передает 24 Канал.

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Соловьев выдал бред о Зеленском

Российскому пропагандисту привиделось, что дрон, который влетел в многоэтажку можно приравнять с терактом, который произошел 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке. Тогда террористы организации "Аль-Каида" направили два захваченных пассажирских самолета на башни-близнецы.

По убеждению Соловьева, о таком сравнении написали даже британские и американские газеты.

Тогда все признали, что это сделали террористы. Это означает, что теперь демократические страны должны объединиться в войне против террориста Зеленского и его режима,

– истерически подчеркнул он.

Очевидно, российский пропагандист забыл, как российские дроны и ракеты в течение почти трех лет полномасштабного вторжения наносят удары по гражданским объектам всех городов Украины.

Обратите внимание! В ЦПИ предположили, что беспилотник мог атаковать именно Казанский пороховой завод, который является важным объектом российского военно-промышленного комплекса.

Кстати, не только российский пропагандист умеет разбрасываться угрозами. После атаки на Казань Владимир Путин заявил, что Украина пожалеет о том, что "пытается сделать в их стране". Более того, российский диктатор пригрозил эфемерным движением "еще большими темпами".