Это произошло в селе Крупское Золотоношского района. По предварительной информации, парень нашел снаряд с донным взрывателем калибра 45 миллиметров.

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Парень ударил по снаряду молотком

Подросток хотел разобрать снаряд, когда остался один дома. Он положил взрывчатку в металлическую трубу и ударил по ней молотком. От удара снаряд взорвался.

Это услышали соседи. Они вызвали "скорую", полицию и спасателей.

Частицы снаряда / Фото полиции

Парень получил страшные травмы

Несовершеннолетний получил серьезные телесные повреждения. У него была рваная рана живота, руки и туловища. Кроме того, диагностировали политравму. К сожалению, подросток не выжил.

Правоохранители открыли дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатками. Расследование продолжается.

Обстоятельства смерти ребенка устанавливают / Фото полиции

Что делать, если вы нашли потенциальную взрывчатку

Спасатели рассказывали несколько правил, как вести себя после обнаружения подозрительного предмета: