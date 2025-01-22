Впрочем, не все соглашаются с тем, что Россия может прибегнуть к ядерному удару. Ведь это также будет иметь ужасные последствия для российского диктатора. Такое мнение в эксклюзивном интервью для 24 Канала высказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

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Действительно ли Путин рискнет использовать ядерку

Нельзя сказать, что ядерные запугивания России не сработали. Это, в частности, стало причиной, почему некоторые страны не поставляют Украине оружие в полном объеме.

В западной части мира есть опасения и страх перед ядерной эскалацией. Я, как министр иностранных дел Эстонии, могу сказать – мы не верим, что эта эскалация придет, потому что ситуация уже обострилась,

– подчеркнул Маргус Тсахкна.

По словам главы МИД Эстонии, уже третий год продолжается полномасштабная война со страшными зверствами со стороны России. И эскалация уже обострилась до очень высокого уровня.

"Я не верю, что Путин применит ядерное оружие в реальной жизни, потому что он тогда потеряет все на международном уровне. Но страх перед этой эскалацией есть. И Путин очень хорошо использует этот страх, который вообще происходит со времен Холодной войны", – объяснил глава МИД Эстонии.

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Украина борется за всю Европу

Политик подчеркнул, что миру несмотря ни на что нужно поддерживать Украину, ведь борьба идет не только за нашу страну, но и за всю Европу. В частности, в Эстонии отмечают, что украинцы борются вместо них, ведь в 2016 и 2017 годах 120 тысяч российской группировки стояла у границы с Эстонией, и в любой момент была готова идти в наступление.

Сейчас, конечно, их нет – возможно, и буквально, ведь все войска отправили в Украину.

"Путин очень умело играет на наших страхах, но мы должны понять, что для страха здесь нет места. Нам нужно просто выиграть войну вместе с вами", – добавил Тсахкна.

