Втім не всі погоджуються з тим, що Росія може вдатися до ядерного удару. Адже це також матиме жахливі наслідки для російського диктатора. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу висловив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

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Чи справді Путін ризикне використати ядерку

Не можна сказати, що ядерні залякування Росії не спрацювали. Це, зокрема, стало причиною, чому деякі країни не постачають Україні зброю у повному обсязі.

У західній частині світу є побоювання і страх перед ядерною ескалацією. Я, як міністр закордонних справ Естонії, можу сказати – ми не віримо, що ця ескалація прийде, тому що ситуація вже загострилася,

– наголосив Маргус Тсахкна.

За словами очільника МЗС Естонії, вже третій рік триває повномасштабна війна зі страшними звірствами з боку Росії. І ескалація вже загострилась до дуже високого рівня.

"Я не вірю, що Путін застосує ядерну зброю в реальному житті, тому що він тоді втратить усе на міжнародному рівні. Але страх перед цією ескалацією є. І Путін дуже добре використовує цей страх, який взагалі походить із часів Холодної війни", – пояснив глава МЗС Естонії.

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Україна бореться за всю Європу

Політик підкреслив, що світу попри все потрібно підтримувати Україну, адже боротьба йде не лише за нашу країну, але й за всю Європу. Зокрема, в Естонії наголошують, що українці борються замість них, адже у 2016 та 2017 роках 120 тисяч російське угруповання стояло біля кордону з Естонією, і в будь-який момент було готовими йти в наступ.

Зараз, звісно, їх немає – можливо, й буквально, адже всі війська відправили в Україну.

"Путін дуже вміло грає на наших страхах, але ми маємо зрозуміти, що для страху тут немає місця. Нам потрібно просто виграти війну разом з вами", – додав Тсахкна.

