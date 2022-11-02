Зеленский не уверен, что Москва применит ядерное оружие против Украины. Об этом он заявил во время интервью чешскому телевидению, сообщает 24 канал .
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Россия любит делать все наоборот
Зеленский заметил, что не хочет давать оценку российским угрозам ядерным ударом, ведь страна-агрессор очень любит делать все наоборот.
Она слышит какой-то месседж. "О, как там сказала Украина? Что будет? Сделаем, чтобы не было. Что там сказали? Не будет использования ядерки? А подумаем, как это использовать". Поэтому я не хочу давать эту оценку, потому что есть такая угроза,
– отметил президент.
Он добавил, что бояться этого не нужно, как не нужно бояться России.
"Я не считаю, что они адекватны. Они могут сделать что-то или не делать чего-то. Не надо связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что, если ты не выполнишь, они применят оружие. Это большая ошибка", – подчеркнул глава государства.
Зеленский подытожил, что это совершенно несвязанные вещи.
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