Зеленський не впевнений, що Москва застосує ядерну зброю проти України. Про це він заявив під час інтерв'ю чеському телебаченню, повідомляє 24 канал.
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Росія любить робити все навпаки
Зеленський зауважив, що не хоче давати оцінку російським погрозам ядерним ударом, адже країна-агресорка дуже любить робити все навпаки.
Вона чує якийсь меседж. "О, як там сказала Україна? Що буде? Зробімо, щоб не було. Що там сказали? Не буде використання ядерки? А подумаймо, як це використати". Тому я не хочу давати цю оцінку, тому що є така загроза,
– зазначив президент.
Він додав, що боятися цього не потрібно, як і не потрібно боятися Росії.
"Я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось або не робити чогось. Не треба пов'язувати ультиматуми Росії або виконання їхніх умов з тим що, якщо ти не виконаєш, вони застосують зброю. Це велика помилка", – наголосив глава держави.
Зеленський підсумував, що це абсолютно непов'язані речі.
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