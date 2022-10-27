Радостную новость сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Важно Армия дронов в действии: мощные Matrice RTK 300 уже отправили в горячие точки

Он отметил, что еще летом удалось собрать 64 миллиона гривен для Армии дронов. За эти средства приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate.

Половину из беспилотников Warmate отправили на передовую в прошлом месяце. Каждый из них уже выполняет боевые задания. Операторы обозначают точку на карте, предоставляют данные автопилота для удара — и беспилотник самостоятельно поражает цель.

– добавил Федоров.

Под удары дронов попадают как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага.

"Еще 20 Warmate усилят ВСУ. Спасибо за донаты на Армию дронов! Каждый вклад через United24 помогает нам с Генштабом и Госспецсвязи покупать технику, которая прямо сейчас нужна армии", – добавил министр.

Заметим, что еще в начале сентября ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate, средства на которые украинцы собрали через monobank. На дронах украинцы оставили послание оккупантам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона".

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Что известно о дронах Warmate

У Warmate есть довольно небольшие габариты с размахом крыльев 1,6 метра. Его вес – 5,7 килограмма, а для запуска используется небольшая пневматическая катапульта.

Благодаря тому, что он совершает полет на высоте до 150 – 300 метров и имеет электрический двигатель, он незаметен для противника.

Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится не более 10 минут. Такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО.

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