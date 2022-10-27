Радісну новину повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Важливо Армія дронів у дії: потужні Matrice RTK 300 вже відправили у гарячі точки

Він зазначив, що ще влітку вдалося зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти придбали 40 дронів-камікадзе Warmate.

Половину з безпілотників Warmate відправили на передову минулого місяця. Кожен з них вже виконує бойові завдання. Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль,

– додав Федоров.

Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога.

"Ще 20 Warmate посилять ЗСУ. Дякую за донати на Армію дронів! Кожен внесок через United24 допомагає нам з Генштабом та Держспецзв'язку купувати техніку, яка просто зараз потрібна армії", – додав міністр.

Зауважимо, що ще на початку вересня ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank. На дронах українці залишили послання окупантам: “За Маріуполь і за Бучу”, “Білет на концерт Кобзона”.

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Що відомо про дрони Warmate

Warmate має доволі невеликі габарити із розмахом крил 1,6 метра. Його вага – 5,7 кілограма, а для запуску використовується невелика пневматична катапульта.

Завдяки тому, що він здійснює політ на висоті до 150 – 300 метрів та має електричний двигун, він непомітний для противника.

Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

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