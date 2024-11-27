Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА. В столице по российским дронам работает ПВО.

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Ударные БпЛА атаковали Киев

В очередной раз российские войска атаковали Киев ударными БпЛА. В КГВА сообщили, что по вражеским дронам работает ПВО.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Заметим, что пока отсутствует подробная информация о последствиях атаки на Киев.

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Напомним, что в ночь на 26 ноября Россия выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед". Противовоздушной обороной было сбито 76 беспилотников в разных областях страны, еще 95 дронов было локально потеряно.