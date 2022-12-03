В ходе испытаний Bayraktar Akinci впервые использовал мини-бомбу TOLUN с системами наведения GPS/INS для разработки турецкой компании Aselsan.

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Пуск мини-бомб по целям на расстоянии 30 километров совершили с высоты 8000 метров. Как отмечается, подобные боеприпасы впервые используются беспилотной авиацией.

Отметим, что еще в ноябре 2021 Украина подписала два соглашения о поставках двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS и тяжелого ударного беспилотника Akinci.

Что известно о Baykar Bayraktar Akıncı

Еще в мае 2022 года 2 тяжелых ударных БпЛА Baykar Bayraktar Akıncı совершили путешествие из европейской части Турции в столицу Азербайджана, Баку, чтобы принять участие в выставке Teknofest. Это не самый продолжительный полет Bayraktar Akıncı, во время испытаний тестовый БПЛА преодолел 7507 километра и находился в воздухе около 25 часов.

Основные характеристики беспилотника:

грузоподъемность – 1350 килограммов;

максимальный взлетный вес – 5500 килограммов;

максимальная скорость – 361 километр в час;

крейсерская скорость – 240 километров в час;

рабочая высота – 9100 метров;

вооружение – 8 точек подвески для ракет и бомб разных типов.

Akıncı – новейший тяжелый ударный БПЛА, который разработан и уже серийно производится турецкой компанией Baykar. Этот дрон уже принят на вооружение вооруженными силами Турции и должен выйти на международный рынок. Учитывая, что в небо его поднимают украинские двигатели, вполне логично, что одним из покупателей будет именно Украина.