Враг продолжает пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали обширное сведение об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 18:00 27 мая. Что происходит на Донбассе – читайте дальше.

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Актуальная ситуация на Востоке Украины

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары, обстреливать и штурмовать города на Донбассе. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении 27 мая захватчики наступательных действий не проводили, впрочем, били из артиллерии по Святогорску, Богородичному и Вернополью . Кроме того, от вражеских авиационных ударов страдали Славянск и Довгенькое.

На Лиманском направлении российские кафиры пытаются вытеснить украинские подразделения из одноименного населенного пункта и развить наступление в сторону Славянска . Враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва , а также нанес авиационный удар в районе Северска .

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты захватчики совершали штурмовые действия вблизи населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка . Бои в этом регионе продолжаются до сих пор.

На Бахмутском направлении кафиры пытаются улучшить свое тактическое положение, а также разрушить пути логистического обеспечения Вооруженных Сил Украины. Зафиксированы безуспешные попытки врага штурмовать Камышеваху, Берестово и Белогоровку.

В направлении Авдеевки российские кафиры били артиллерией по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.