Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Смотрите также Устроили круглосуточный террор: какую опасную бомбу россияне применили на Сумщине
Массированный обстрел Купянска КАБами
Россияне не останавливаются и в дальнейшем обстреливают гражданские украинские города. Утром 19 апреля под ударом вражеских управляемых авиационных бомб снова оказался Купянск, что на Харьковщине. За сутки оккупанты сбросили с самолетов на город 10 КАБов. Одна из них была редкая и особо опасная – объемно-детонирующая авиабомба ОДАБ-1500.
В результате этих ударов жителей пять человек получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
К счастью, погибших среди жителей города нет.
Россияне сбросили 10 КАБов на Купянск / Фото Олега Синегубова
Известно, что вражеское вооружение разрушило около 10 частных домов. Купянск постоянно переживает массированные атаки со стороны россиян, в том числе с дронов-камикадзе и РСЗО. Вероятно, город враг постоянно обстреливает из-за того, что стремится захватить как можно больше территорий Харьковщины, в частности снова оккупировать Купянск.