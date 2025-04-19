Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Влаштували цілодобовий терор: яку небезпечну бомбу росіяни застосували на Сумщині

Масований обстріл Куп’янська КАБами

Росіяни не зупиняються та надалі обстрілюють цивільні українські міста. Зранку 19 квітня під ударом ворожих керованих авіаційних бомб знову опинився Куп'янськ, що на Харківщині. За добу окупанти скинули з літаків на місто 10 КАБів. Одна з них була рідкісна та особливо небезпечна – об’ємно-детонуюча авіабомба ОДАБ-1500.

Внаслідок цих ударів жителів пʼятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

На щастя, загиблих серед жителів міста немає.

Росіяни скинули 10 КАБів на Куп'янськ / Фото Олега Синєгубова