Российские войска снова продолжают наступление на Сумскую область. В частности, новые обстрелы из ракет зафиксировали в Ахтырке. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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В Ахтырке было три ракетных точечных удара по воинской части. Перед этим кафиры обстреляли жилые кварталы. В результате нападения российских войск пострадало не менее 70 человек.

В городе повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Местные власти сообщают, что сейчас над восстановлением системы работают.