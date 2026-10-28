Более болезненные для России: Зеленский раскрыл подробности ударов по дата-центрам

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию The Sun.

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Что рассказал Зеленский об ударах по дата-центрам

Долгое время попытки России уничтожить украинскую цифровую и киберинфраструктуру оставались незаметными для широкой общественности.

Со временем Украина нашла эффективные способы ослабить эту тактику и начала наносить ответные удары по российским объектам.

По словам главы государства, именно технологическое преимущество позволило сохранить функционирование интернета и мобильной связи, несмотря на постоянные российские атаки. Ключевую роль сыграло создание разветвленной системы хранения информации.

В этом мы отличаемся. Украина более технологически развита. Россияне столько раз провели атаки на наши дата-центры, но у нас все равно оставались мобильная связь и интернет. Потому что у нас децентрализованная и развитая цифровая инфраструктура– заявил Зеленский.

Структура российского цифрового пространства существенно отличается из-за чрезмерной концентрации мощностей в единых узлах. Благодаря этому украинские контрудары оказывают на противника гораздо более разрушительное воздействие.

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Наши ответные удары более болезненны для России, потому что у них все более централизовано. У них другая стратегия. У них много ПВО, и они просто защищают то, что у них есть– отметил лидер страны.

В то же время он подчеркнул, что дефицит средств противовоздушной обороны заставил Украину адаптироваться и переводить все критические процессы на распределенные каналы.

У нас не так много средств ПВО – у нас дефицит. Именно поэтому мы децентрализовали все, а не только данные. Но мы всегда стараемся отвечать и делаем это только после российских атак против нас– подытожил Зеленский.

Также в беседе с журналистами президент подчеркнул, что противовоздушная оборона остается слабым местом всей Европы, и призвал западных союзников немедленно наращивать собственные военные расходы.

К слову, спутниковые снимки от 26 октября зафиксировали пожар на заводе в подмосковном Серпухове после ночной атаки дронов 22 октября. Удар пришелся по крупнейшему в России заводу " базе хранения и ремонта систем ПВО ".