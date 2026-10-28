Болючіші для Росії: Зеленський розкрив деталі ударів по дата-центрах

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню The Sun.

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Що розповів Зеленський про удари по дата-центрах

Тривалий час спроби Росії знищити українську цифрову та кіберінфраструктуру залишалися непомітними для широкого загалу.

З часом Україна знайшла ефективні способи послабити цю тактику та почала завдавати ударів у відповідь по російських об'єктах.

За словами глави держави, саме технологічна перевага дозволила зберегти функціонування інтернету та мобільного зв'язку попри постійні російські атаки. Ключову роль відіграло створення розгалуженої системи збереження інформації.

Тут ми відрізняємося. Україна більш технологічно розвинена. Росіяни стільки разів атакували наші дата-центри, але в нас усе одно залишалися мобільний зв'язок і інтернет. Тому що ми маємо децентралізовану й розвинену цифрову інфраструктуру– заявив Зеленський.

Структура російського цифрового простору суттєво відрізняється через надмірну концентрацію потужностей в єдиних вузлах. Завдяки цьому українські контрудари мають для противника значно руйнівніший ефект.

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Наші удари у відповідь болючіші для Росії, тому що в них усе більш централізовано. У них інша стратегія. Вони мають багато ППО і просто захищають те, що мають– зазначив лідер країни.

Водночас він підкреслив, що дефіцит протиповітряної оборони змусив Україну адаптуватися та переводити на розподілені рейки всі критичні процеси.

У нас не так багато ППО – у нас дефіцит. Саме тому ми децентралізували все, не лише дані. Але ми завжди намагаємося відповідати й робимо це тільки після російських атак проти нас– підсумував Зеленський.

Також у розмові з журналістами президент наголосив, що протиповітряна оборона залишається слабким місцем усієї Європи, та закликав західних союзників негайно нарощувати власні військові видатки.

До слова, супутникові знімки від 26 жовтня зафіксували пожежу на заводі у підмосковному Серпухові після нічної атаки дронів 22 жовтня. Удар припав по найбільшій у Росії базі зберігання та ремонту систем ППО.