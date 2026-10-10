Об этом в эфире 24 Канала говорили с экспертом в области энергетики, профессором Полтавского политехнического университета Станиславом Игнатьевым. Такие удары направлены на то, чтобы не дать возможности передать электроэнергию в определенных направлениях. Это происходит даже в том случае, когда в других регионах наблюдается профицит мощности.

Почему начались отключения в Киеве?

Как подчеркнул Игнатьев, буквально недавно враг пытался наносить удары по подстанциям в Киеве. Также под атакой оказалась подстанция вблизи Наливайковки, через которую проходит передача электроэнергии от Ровенской АЭС.

На сегодняшний день враг пытается максимально отрезать Киев от стабильного электроснабжения. Это непростая ситуация, но мы ее переживем,

– отметил Игнатьев.

Эксперт по энергетике рассказал, что ожидать этой зимой: смотрите видео 24 Канала

Анализируя состояние энергосистемы, эксперт отметил, что украинский бизнес за последние два года построил около 4,5 ГВт распределенной генерации для собственных нужд. Однако враг целенаправленно наносит удары и по этим объектам. Дефицит мощности зимой ожидается на уровне около 9,8 ГВт-ч. Поэтому графики ограничений останутся неизбежными как для Киева, так и для других городов.

Добавим, что, по данным журналистов, Россия разработала стратегию ударов по украинской энергетике на зиму 2026–2027 годов. Следователи получили доступ к аналитической справке, где описаны намерения агрессора относительно ударов по энергетике в больших городах. Главные "мишени" – Киев, Харьков и Одесса. Также среди приоритетных городов – Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.