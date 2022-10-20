Об этом президент заявил в интервью. Глава государства подчеркнул, что украинская система обороны работает.

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Как Украина отвечает на атаки россиян

Владимир Зеленский подчеркнул, что главной целью России сейчас уничтожение энергетической инфраструктуры. Таким образом, российские террористы хотят просто оставить наших граждан без электричества.

В то же время, глава государства отметил, что в России "что-то происходит", ведь украинская система обороны работает. Однако президент не уточнял, о чем именно идет речь.

Главная цель России – уничтожить нашу энергоинфраструктуру, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что вовремя шутить, но я хотел бы им сказать, что у них что-то происходит. Наша система обороны работает,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! Россия неоднократно пытается обвинять Украину в обстрелах своей территории и якобы ракетных ударах. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что пропагандисты пытаются дискредитировать Украину, в частности, в глазах международных партнеров. Чиновница подчеркнула, что наши спецслужбы действуют только на территории своей страны.

Атаки по энергообъектам Украины: главное

С 10 октября Россия начала массовые атаки по украинским энергообъектам во всех регионах нашего государства. Более чем за неделю, по словам Владимира Зеленского, оккупанты уничтожили 30% украинских энергообъектов.

Для атак россияне используют не только ракеты, но и иранские "мопеды" – дроны-камикадзе Shahed-136. В частности, россияне 17 октября запустили 28 таких дронов на Киев, 23 из которых удалось сбить. За предоставление России беспилотников и намерения передать баллистические ракеты Евросоюз вводит новые санкции против Тегерана

Несмотря на то, что коммунальщики и энергетики оперативно и профессионально борются с последствиями ударов по энергообъектам, а силы ПВО сбивают большинство ракет и дронов, которые запускают россияне, энергосистема Украины получила серьезные повреждения. Поэтому граждан во всех регионах просят ограничить использование энергозатратных приборов, таких как бойлеры, стиральные машинки, утюги, электрочайники, электроплиты и т.д. Уменьшение нагрузки на энергосистему позволит быстрее стабилизировать ее и избежать веерных отключений.



Как уменьшить нагрузку на энергосистему / Инфографика 24 канала

Следует отметить, что 21 октября в Украине будут отключения света во всех областях. О том, где искать информацию об отключении в вашем населенном пункте – читайте здесь .

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