По словам дипломата, как сообщает "Укринформ", Киев неоднократно предлагал Москве конкретные шаги по деэскалации. Однако Россия отвергала мирные инициативы и продолжала наносить удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

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Последствия российского упрямства

Последствия такого подхода теперь видны на Керченском мосту. Как заявил министр Сибига: "Они могли просто согласиться на прекращение огня"– сказал Юрий Витренко.

Он подчеркнул, что Россия упорно настаивает на своих максималистских целях и игнорирует человеческие потери и разрушения, вызванные развязанной войной.

Впрочем, незаконно построенная переправа через Керченский пролив была критически важным маршрутом военных поставок во временно оккупированный Крым.

Ее повреждение становится мощным напоминанием для Кремля о необходимости вернуться к реальности и начать конструктивные переговоры на основе Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Хронология поражения переправы

Серия атак на мост продолжалась в течение нескольких дней в середине ноября. Первый удар был зафиксирован 16 ноября, после чего автомобильное движение было существенно ограничено, а повторная атака произошла уже ночью 17 ноября.

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Вечером 18 ноября Министерство обороны Украины заявило о полной остановке автомобильного движения через переправу, поскольку обломки мостовой конструкции заблокировали фарватер.

Уже в ночь на 19 ноября украинские ракеты "Нептун" разрушили железнодорожное полотно, вынудив российское министерство транспорта официально приостановить движение поездов.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что незаконный объект является законной целью для Сил обороны и в любом случае будет разрушен.