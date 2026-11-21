Глава государства подчеркнул, что Крымский мост все равно будет разрушен. Об этом он заявил в интервью NNBC News.

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Что сказал украинский лидер?

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по Керченскому мосту. Объект расположен на территории, оккупированной агрессором.

Это – наша вполне законная цель, ведь они оккупировали Крым – наш Крым. Это была их первая цель в 2014 году. Они оккупировали нашу территорию. Затем они построили этот мост и заявили, что он является частью России– отметил президент.

Он также обратился к российскому диктатору. Украинский лидер заявил, что в Кремле должны принять, что мост будет разрушен.

Путин должен понять, что этот мост не останется на месте, что бы ни случилось– сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинские удары являются ответом на российские обстрелы.

Также пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что после серии украинских ударов по Керченскому мосту Россия столкнулась с проблемами, связанными с его восстановлением. У оккупантов пока нет необходимых технических условий для ремонта.