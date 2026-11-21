Глава держави наголосив, що Кримський міст усе-одно буде зруйнований.. Про це він заявив під час інтерв'ю NNBC News.

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Що сказав український лідер?

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має повне право завдавати ударів по Керченському мосту. Об'єкт розташований на окупованій агресором території.

Це – наша цілком законна ціль, адже вони окупували Крим – наш Крим. Це була їхня перша мета у 2014 році. Вони окупували нашу територію. Потім вони збудували цей міст і заявили, що він є частиною Росії– зазначив президент.

Він також звернувся до російського диктатора. Український лідер заявив, що у Кремлі мають прийняти, що міст буде зруйнований.

Путін має зрозуміти, що цей міст стояти не буде, хай там що– сказав Зеленський.

Президент нагадав, що українські удари є відповіддю на російські обстріли.

Також речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарфону розповів, що після серії українських ударів по Керченському мосту Росія зіткнулася з проблемами щодо його відновлення. Окупанти наразі не мають необхідних технічних умов для ремонту.