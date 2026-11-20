Про це в телеефірі повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

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Чому Росія не може відремонтувати Керченський міст?

За словами Плетенчука, росіяни почали обстежувати міст одразу після пошкодження, проте поки можуть лише оцінювати його стан.

Плетенчук пояснив, що зараз Росія не має технічних можливостей, які були доступні їй до початку повномасштабного вторгнення.

Зараз нема тих технічних умов, які росіяни мали до повномасштабного вторгнення– зазначив речник ВМС.

За його словами, окупанти проводять обстеження пошкоджених конструкцій, але не можуть розпочати повноцінне відновлення.

Крім того, Плетенчук нагадав про санкції, а також фінансові та юридичні наслідки для компаній, які раніше допомагали Росії будувати міст.

Як Росія тепер забезпечує сполучення з Кримом?

За словами речника ВМС, альтернативою Керченському мосту залишається сухопутний маршрут через тимчасово окуповані території Приазов'я.

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Також росіяни використовують поромні переправи, проте їхні можливості обмежені.

Окрім двох поромів, які тягають буксирами, станом на зараз альтернатив я не бачу. І вони, до речі, теж залежні від погодних умов– наголосив Плетенчук.

Що відомо про останні удари по Керченському мосту?

16 листопада Керченський міст атакували, після чого автомобільний рух обмежили. Наступної ночі, 17 листопада, з'явилися повідомлення про нові удари та пошкодження однієї з арок.

Президент Володимир Зеленський розповів, що операція проти мосту складалася із семи етапів, які реалізовували протягом кількох тижнів.

18 листопада Міністерство оборони України повідомило про припинення автомобільного руху мостом. За даними відомства, уламки конструкцій також перекрили фарватер.

19 листопада Росія оголосила про тимчасове зупинення руху поїздів мостом. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 19 листопада українські ракети "Нептун" пошкодили залізничне полотно.

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Наскільки сильно пошкоджений Керченський міст?

Як повідомляв 24 Канал, у ніч проти 19 листопада українські військові завдали удару ракетами "Нептун" по залізничній частині Керченського мосту. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного полотна та колій у районі арки, після чого рух поїздів зупинили.

Вже 20 листопада з'явилися нові супутникові знімки пошкодженого мосту. На фотографіях компанії Planet Labs видно значні руйнування залізничного полотна щонайменше у трьох місцях. Одне з пошкоджень розташоване поблизу кріплення останньої вцілілої арки.