Об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, сообщает 24 Канал.

Как Зеленский объяснил удары по мостам Киева?

Они (россияне – 24 Канал) хотят, чтобы наши люди уезжали из больших городов, прежде всего из столицы,

– пояснил глава государства.

Президент отметил, что подобную тактику Россия уже применяла в отношении Харькова. В то же время город, по его словам, выстоял перед российским террором.

Он не смог их сломить. Харьков победил Путина,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Харьков имеет символическое значение для главы Кремля как первая столица Украины.

Теперь Россия устраивает террор в Киеве. Она хочет нарушить связь между левым и правым берегами, вызвать коллапс и заставить людей покинуть город.

Зеленский заверил, что власти уже готовят альтернативные решения на случай серьезных повреждений критической инфраструктуры в столице.

Он также заявил, что Украина продолжит отвечать на российские удары.

"Сейчас они наносят удары по мостам, неужели они думают, что мы не будем отвечать?",

– сказал президент.

Он добавил, что Россия ранее проводила атаки на украинские склады и логистическую инфраструктуру, в частности "Новую почту" и "Укрпочту". В ответ Украина наносила удары по российским объектам, в частности по складам Wildberries.

"Украина пропорционально отвечала и будет продолжать отвечать на террор со стороны России", – подчеркнул Зеленский.