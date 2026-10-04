Про це президент Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, передає 24 Канал.
Як Зеленський пояснив удари по мостах Києва?
Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть, щоб наші люди виїжджали з великих міст, передусім зі столиці,
– пояснив глава держави.
Президент зазначив, що подібну тактику Росія вже застосовувала щодо Харкова. Водночас місто, за його словами, вистояло перед російським терором.
Не зміг він їх зламати. Харків переміг Путіна,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що Харків має символічне значення для очільника Кремля як перша столиця України.
Тепер Росія влаштовує терор Києва. Вона хоче порушити сполучення між лівим і правим берегами, спричинити колапс і змусити людей покинути місто.
Зеленський запевнив, що влада вже готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень критичної інфраструктури у столиці.
Він також заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари.
Зараз вони б'ють по мостах, невже вони думають, що ми не будемо відповідати?,
– сказав президент.
Він додав, що Росія раніше атакувала українські склади та логістичну інфраструктуру, зокрема "Нову пошту" й "Укрпошту". У відповідь Україна завдавала ударів по російських об'єктах, зокрема складах Wildberries.
"Україна пропорційно відповідала та продовжить відповідати на терор з боку Росії" – підкреслив Зеленський.