Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зеленський попередив Росію про відповідь України

Росія продовжує щодня підвищувати рівень ескалації. Президент згадав російські удари по українських складах, а також заявив, що Україна вже відповідала на такі атаки.

Безумовно, іде ескалація з боку росіян, безумовно, удари по мостах, по дата-центрах. Ну, дивіться, я просто, чесно кажучи, здивований не такому підходу до війни і ненависті до України з боку Росії, але здивований саме таким підходом, тому що вони били по наших складах, "Нова пошта", "Укрпошта" тощо. Вони били – ми їм дали відповідь достойну по Wildberries, так? Зараз вони б'ють по мостах. Невже вони думають, що ми не будемо відповідати?

– заявив Зеленський.

Президент окремо звернув увагу на атаки по дата-центрах та мобільному зв'язку. За його словами, такі об'єкти не можна вважати виключно військовою інфраструктурою, адже ними користуються звичайні люди.

Але це проблема, велика проблема – або дата-центри. Як можна? Все це про людей. Це точно не якась військова інфраструктура. Як можна бити по дата-центру, по зв'язку мобільному? Як Путін це робить? Як він не думає, що мобільним зв'язком користуються не тільки в Києві і тільки в Україні? А в Москві також користуються,

– сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що його дивує не сама агресія Росії, а її прагнення щодня посилювати ескалацію.

"Це і відповідь всім тим, хто вважає, що треба дуже просто, просто треба попросити Путіна і точно він закінчить війну. Просто не вийде", – підсумував президент.

Нагадаємо, Росія наразі має близько 700 балістичних ракет у запасі та щомісяця виробляє ще приблизно 130 – 140 таких боєприпасів. Водночас окупанти змінюють тактику повітряних атак, дедалі частіше застосовуючи реактивні дрони та прагнучи спричинити колапс у містах України.