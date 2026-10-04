Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

Що в пріоритеті у противника?

Окрім балістики, противник зберігає у своїх арсеналах ще кілька тисяч ракет інших типів.

Для стримування оборонно-промислового комплексу агресора Україна закликає партнерів накладати санкції, аби посилювати економічний тиск.

Санкції ми вимагаємо завжди від США. Просимо, навіть вимагаємо, і від Європейського Союзу, і в інших країн, які мають зупинити ці ланцюжки постачання деяких елементів для цих ракет, щоб зменшити їх виробництво,

– сказав український лідер.

За словами президента, росіяни змінюють тактику масованих атак. Ворог планує переходити від кількості до якості засобів ураження. Зокрема, росіяни намагатимуться максимально збільшити частку реактивних безпілотників замість звичайних "Шахедів" для ударів по інфраструктурі.

До того ж російські війська мають на меті спричинити колапс в найбільших містах України. Зеленський привів у приклад останні спроби ворога зруйнувати мости у Києві, щоб розділити лівий та правий береги столиці.

Вони хочуть, щоб наші люди виїжджали з великих міст, передусім зі столиці,

– додав глава держави.

Також Зеленський заявив, що Росія свідомо посилює атаки на мости, склади, дата-центри та об'єкти мобільного зв'язку. Він наголосив, що Україна відповідатиме й на такі удари.