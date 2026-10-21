Москва должна прекратить наносить удары по украинской энергетике. Об этом пишет Axios.

Что известно о требованиях США?

Джаред Кушнер присоединился к переговорам удаленно и настаивал на требовании Дональда Трампа не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам осведомленного собеседника издания, зять президента США вел себя во время переговоров чрезвычайно прямолинейно. В то же время ежедневные удары страны-агрессора по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре Украины его не столь интересуют.

В Вашингтоне рассчитывают на готовность Кремля к компромиссу после того, как Дональд Трамп согласился снять ограничения на продажу российского дизельного топлива и пошел на другие одобренные Москвой шаги. Анонимный американский чиновник сообщил, что украинская делегация озвучила свои новые идеи, которые подробно обсудили во время встречи. Стороны достигли существенного прогресса и наладили высокий уровень согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших совместных действий.

Отметим, что глава американской делегации в Норвегии Стив Виткофф после консультаций с европейскими партнерами планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным в среду, 21 октября. Он поделится идеями и предложениями, которые обсуждали американцы и европейцы на встрече в Осло. Также представитель президента США будет говорить о возможности встречи лидеров Украины и России.

Ранее Белый дом уже обращался с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора. В Вашингтоне объясняли это тем, что дизельное соглашение Трампа с Путиным якобы может вернуть Москву за стол переговоров.