По словам журналистов, в последние месяцы беспилотники все чаще попадают в нефтяные объекты в южных регионах России. В то же время эксперты считают, что атаки на НПЗ вызывают локальные перебои, но в целом не влияют на рынок топлива.

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Как атаки на НПЗ влияют на цены на бензин

По подсчетам журналистов ВВС, около четверти всех атак произошли в Краснодарском крае. Как минимум в 49 случаях они привели к пожарам. Информации о том, как ремонтируют заводы после атак, в открытом доступе нет.

Журналисты со ссылкой на российского эксперта рассказали, что в начале года мишенями становились в основном НПЗ, значимые для внутреннего рынка. Весной же фокус атак сместился на объекты, которые используются для поставки военной техники, – тогда убытки стали более чувствительными.

Вблизи границы есть, условно, два десятка объектов, где военные могут забирать большие объемы дизеля. Это логичные цели, поскольку ВСУ надо прервать поставки российской армии,

– сказал он.

В этом году бензин дорожает: за январь – июль цены выросли более чем на 5%, а в июле рост даже ускорился. При этом, как отмечают эксперты, объем выпуска бензина в январе-июле практически не изменился. Властям в конце концов пришлось ввести эмбарго на экспорт бензина до конца года.

Однако рост цен эксперты не связывают с атаками беспилотников. Они обвиняют скорее совокупность причин - высокий спрос на бензин летом, плановые ремонты на НПЗ и другие факторы.

К слову, ранее стало известно, что в результате совместной работы ГУР и ССО была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас" в Ростовской области России. Объект атаковали с помощью ударных БпЛА украинского производства.