Осенью Россию может постигнуть катастрофа: политтехнолог сказал, что уже на это указывает
- Удары по российским НПЗ снизили переработку нефти до самого низкого уровня за 16 лет, что грозит топливным дефицитом.
- Политтехнолог Тарас Загородний считает, что экономический коллапс может дестабилизировать власть Путина, а выход ОАЭ из ОПЕК ослабляет нефтяной рынок, что является дополнительным ударом по России.
Удары по российским НПЗ уже сократили переработку нефти до самого низкого уровня за 16 лет. В то же время украинские силы стремятся спровоцировать дефицит топлива накануне пиковых нагрузок.
Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Путин будет держаться до последнего, но экономический коллапс неизбежно дестабилизирует его власть, и в России начнутся "очень интересные события".
Как удары по НПЗ в России влияют на ее экономику и войну?
По сравнению с прошлым годом НПЗ в России взрываются чаще, к тому же потенциальных целей еще достаточно. Логика ударов – создать критический дефицит топлива именно накануне летнего сезона, когда нагрузка на НПЗ наибольшая. Без переработки не будет экспорта, без экспорта – придется приостанавливать работу скважин.
ОАЭ вышли из ОПЕК – думаю, что следующие Ирак и Венесуэла. Сбывается давняя мечта американцев: уничтожить этот "картель" и заменить его тем, который контролируют сами. Координации добычи и цен больше не будет – каждый сам за себя,
– сказал Загородний.
Параллельно министр финансов РФ Антон Силуанов публично намекнул, что россияне держат сбережения вне банка. Люди массово выводят деньги со счетов, а эксперты проводят параллели с советской системой, средства из которой просто изымали на покрытие бюджетного дефицита в последние годы СССР.
"Депутат Госдумы Геннадий Зюганов оказался не таким уж и неправым: к осени несколько факторов могут совпасть в одной точке – и кто-то попытается перехватить власть. Путин будет воевать до конца. Но экономический коллапс в России неизбежен и приведет к дестабилизации режима. А дальше – очень интересные события, в которых Украина тоже будет принимать свое участие, чтобы костер гражданской войны не погас", – отметил Загородний.
Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил об усилении украинских дальнобойных ударов по территории России, в частности с фокусом на использовании дальнобойных систем. Украина уже осуществляла атаки по объектам на Урале, что повлекло существенные потери для РФ, в частности повреждение военных самолетов и снижение доходов от нефтяного сектора.
Что еще известно об ударах по НПЗ в России?
- В результате двух рейдов СБУ было уничтожено 70% ЛПДС "Пермь", а также все резервуары объемом 50 тысяч кубических метров. Технологический процесс на станции выведен из строя на неопределенный срок.
- Украинские БпЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области, который является одним из ключевых российских нефтяных терминалов для экспорта через Балтийское море.
- Украинские дроны продолжают наносить удары по российским объектам, в частности по нефтеперерабатывающим мощностям в Туапсе, что также имеет влияние на ситуацию на фронте.