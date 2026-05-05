Осенью Россию может постигнуть катастрофа: политтехнолог сказал, что уже на это указывает

Удары по российским НПЗ уже сократили переработку нефти до самого низкого уровня за 16 лет. В то же время украинские силы стремятся спровоцировать дефицит топлива накануне пиковых нагрузок.

Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Путин будет держаться до последнего, но экономический коллапс неизбежно дестабилизирует его власть, и в России начнутся "очень интересные события".

Как удары по НПЗ в России влияют на ее экономику и войну?

По сравнению с прошлым годом НПЗ в России взрываются чаще, к тому же потенциальных целей еще достаточно. Логика ударов – создать критический дефицит топлива именно накануне летнего сезона, когда нагрузка на НПЗ наибольшая. Без переработки не будет экспорта, без экспорта – придется приостанавливать работу скважин.

ОАЭ вышли из ОПЕК – думаю, что следующие Ирак и Венесуэла. Сбывается давняя мечта американцев: уничтожить этот "картель" и заменить его тем, который контролируют сами. Координации добычи и цен больше не будет – каждый сам за себя,

– сказал Загородний.

Параллельно министр финансов РФ Антон Силуанов публично намекнул, что россияне держат сбережения вне банка. Люди массово выводят деньги со счетов, а эксперты проводят параллели с советской системой, средства из которой просто изымали на покрытие бюджетного дефицита в последние годы СССР.

"Депутат Госдумы Геннадий Зюганов оказался не таким уж и неправым: к осени несколько факторов могут совпасть в одной точке – и кто-то попытается перехватить власть. Путин будет воевать до конца. Но экономический коллапс в России неизбежен и приведет к дестабилизации режима. А дальше – очень интересные события, в которых Украина тоже будет принимать свое участие, чтобы костер гражданской войны не погас", – отметил Загородний.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил об усилении украинских дальнобойных ударов по территории России, в частности с фокусом на использовании дальнобойных систем. Украина уже осуществляла атаки по объектам на Урале, что повлекло существенные потери для РФ, в частности повреждение военных самолетов и снижение доходов от нефтяного сектора.

