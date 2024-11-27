Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пропагандиста в интервью телеканалу Al Arabiya.

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Медведев снова размахивает угрозами ядеркой

Так, Дмитрий Медведев, говоря о реальности применения ядерного оружия заявил, что риски высоки. В то же время он добавил: "Это не означает, что эти риски необратимы".

Медведев не обошел вниманием и дальнобойные удары Украины по России. Политик жаловался, что такие ракетные удары неприемлемы и будут "подавляться". Более того, пропагандист цинично добавил, что удары по Курской и Брянской областях дальнобойными западными ракетами еще больше отдаляют возможность "переговоров по украинскому урегулированию".

В дальнейшем Дмитрий Медведев снова поставил циничные условия для так называемого "мира". Он отметил, что "конфликт" в Украине, завершится после того, как США и союзники прекратят поставлять оружие.

К слову, последнее время Медведев особенно активизировался. На днях он выкатил очередной пост, в котором назвал Байдена "маразматиком" и обвинил того в желании передать Украине ядерное оружие.