Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова пропагандиста в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya.

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Медвєдєв знову розмахує погрозами ядеркою

Так, Дмітрій Медведєв, говорячи про реальність застосування ядерної зброї заявив, що ризики високі. Водночас він додав: "Це не означає, що ці ризики незворотні".

Медведєв не оминув увагою і далекобійні удари України по Росії. Політик бідкався, що такі ракетні удари є неприйнятні і будуть "подавлятися". Ба більше, пропагандист цинічно додав, що удари по Курській та Брянській областях далекобійними західними ракетами ще більше віддаляють можливість "переговорів щодо українського врегулювання".

Надалі Дмітрій Медведєв знову поставив цинічні умови для так званого "миру". Він зазначив, що "конфлікт" в Україні, завершиться після того, як США і союзники припинять постачати зброю.

До слова, останнім часом Медведєв особливо активізувався. Днями він викатав черговий пост, у якому назвав Байдена "маразматиком" і звинуватив того у бажанні передати Україні ядерну зброю.